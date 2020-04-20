(السوداني) تنشر أرقام هواتف مستشفيات الخرطوم للاستفسار عن استقبال الحالات الطارئة خلال الحظر

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

نسبة لظروف الحظر الشامل، و قلة عدد ساعات التجول، نود احاطتكم بهواتف استقبال المستشفيات، للتاكد من مقدرتها علي استقبال المريض ولتقليل عدد ساعات البحث.

مع تمنيانتا لكم بدوام الصحة والعافية

إستقبال مستشفى أنطاليا

0183776999

إستقبال مستشفى إبن الهيثم

0922325114

إستقبال مستشفى إمبريال

0183768064

0183773861

0183776071

استقبال مستشفى

الساحه التخصصي

٠٩١٢٧٣٦٦٣٠

إستقبال مستشفى

الأطباء

0183464419

0183471973

إستقبال مستشفى الجودة

0183492280

إستقبال مستشفى الرسالة

0183743299

0155183555

إستقبال مستشفى الرسالة حوادث القلب

0155183444

إستقبال مستشفى الشريف

0183871415

إستقبال مستشفى الفؤاد

0183430261

0183430262

0183430263

إستقبال مستشفى الفيصل

0155771000

إستقبال مستشفى الزيتونة

0120347011

إستقبال مستشفى الكويتي

0117590901

إستقبال عيادة المستشفى الكويتي

0123590905

إستقبال مستشفى دار العلاج

0183522616

إستقبال مستشفى رويال كير

0156550151

0156550150

إستقبال مستشفى شوامخ

0155146666

إستقبال مستشفى فضيل

0183741424

0183741425

0183741426

إستقبال مستشفى يستبشرون

0183237804

0183237805

إستقبال مستشفى الإنجاز

0123112643

0123112645

إستقبال مركز رزان بالنزهة

0155103388

إستقبال مركز الخرطوم للثدي

0912500025

إستقبال مركز النيلين التشخيصي

0183741226

0183793533

إستقبال مركز الدرديري للأعصاب

0155117079

إستقبال مستشفى السودان للقلب

0183232132

إستقبال مستشفى الشيخ

0157907682

إستقبال أسنان مركز السودان للعيون

0120612730

إستقبال مستشفى هيلث كير

0155272701

إستقبال مركز صحة وعافية

0913045356

إستقبال المركز الدولي للسمع

0183790233

0912412049

إستقبال مستشفى جرش

0183529900

إستقبال مستشفى المودة

0183771006

إستقبال مستشفى حراء

0912809292

0918008888

0912351782

0912338886

إستقبال مركز إنجاز التشخيصي

0183476568

0183477587

مستشفيات الأطفال

إستقبال مستشفى زكريا مبارك

0154870131

0154870130

إستقبال مستشفى أحمد خالد حميدة

+249991466311

مستشفيات الولادة

إستقبال مستشفى الراهبات

0183775159

0183768492

إستقبال مستشفى دريم

0155660612

إستقبال عيادات مستشفى دريم

0155660626

مستشفي حراء

0912809292

0918008888

مستشفى الروضه

استقبال مستشفى شفاء العليل

0120768111

استقبال مستشفى الروضه 0124005580

إستقبال مستشفى القمة العمارات

0183579550

0183579501

2833

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مستشفيات العيون

إستقبال مستشفى مكة

2772

إستقبال مستشفى الفيصل

9292

إستقبال مركز الزرقاء

0183486862

2977

إستقبال مركز مقلة أول شارع مستشفى مكة

0123700053

إستقبال مركز السودان

0183403099

0183402499

0120889883

1411

إستقبال مركز البشرى

0912605481

0918010408

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مستشفيات الأنف والأذن والحنجرة

إستقبال مستشفى الدوحة

0183400007

0126813333

0900822233

إستقبال مستشفى أفريقيا

0183578153

0183578154

0183577905

المعامل والمختبرات

إستقبال معامل البرج

(العمارات شارع 1جوار لذيذ)

0183560667

1944

إستقبال معامل توتال لاب كير

0120392500

إستقبال معامل ألترالاب

0924899982

إستقبال معامل المختبرات الأردنية

0183747426

إستقبال معمل الريان

0155131922

إستقبال فروع معامل المختبر

فرع الخرطوم

0155118111

فرع الصحافة

015478007

#ارقام هواتف المستشفيات

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