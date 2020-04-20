(السوداني) تنشر أرقام هواتف مستشفيات الخرطوم للاستفسار عن استقبال الحالات الطارئة خلال الحظر

الخرطوم: السوداني الإلكترونية
نسبة لظروف الحظر الشامل، و قلة عدد ساعات التجول، نود احاطتكم بهواتف استقبال المستشفيات، للتاكد من مقدرتها علي استقبال المريض ولتقليل عدد ساعات البحث.
مع تمنيانتا لكم بدوام الصحة والعافية
إستقبال مستشفى أنطاليا
0183776999
إستقبال مستشفى إبن الهيثم
0922325114
إستقبال مستشفى إمبريال
0183768064
0183773861
0183776071
استقبال مستشفى
الساحه التخصصي
٠٩١٢٧٣٦٦٣٠
إستقبال مستشفى
الأطباء
0183464419
0183471973
إستقبال مستشفى الجودة
0183492280
إستقبال مستشفى الرسالة
0183743299
0155183555
إستقبال مستشفى الرسالة حوادث القلب
0155183444
إستقبال مستشفى الشريف
0183871415
إستقبال مستشفى الفؤاد
0183430261
0183430262
0183430263
إستقبال مستشفى الفيصل
0155771000
إستقبال مستشفى الزيتونة
0120347011
إستقبال مستشفى الكويتي
0117590901
إستقبال عيادة المستشفى الكويتي
0123590905
إستقبال مستشفى دار العلاج
0183522616
إستقبال مستشفى رويال كير
0156550151
0156550150
إستقبال مستشفى شوامخ
0155146666
إستقبال مستشفى فضيل
0183741424
0183741425
0183741426
إستقبال مستشفى يستبشرون
0183237804
0183237805
إستقبال مستشفى الإنجاز
0123112643
0123112645
إستقبال مركز رزان بالنزهة
0155103388
إستقبال مركز الخرطوم للثدي
0912500025
إستقبال مركز النيلين التشخيصي
0183741226
0183793533
إستقبال مركز الدرديري للأعصاب
0155117079
إستقبال مستشفى السودان للقلب
0183232132
إستقبال مستشفى الشيخ
0157907682
إستقبال أسنان مركز السودان للعيون
0120612730
إستقبال مستشفى هيلث كير
0155272701
إستقبال مركز صحة وعافية
0913045356
إستقبال المركز الدولي للسمع
0183790233
0912412049
إستقبال مستشفى جرش
0183529900
إستقبال مستشفى المودة
0183771006
إستقبال مستشفى حراء
0912809292
0918008888
0912351782
0912338886
إستقبال مركز إنجاز التشخيصي
0183476568
0183477587
مستشفيات الأطفال
إستقبال مستشفى زكريا مبارك
0154870131
0154870130
إستقبال مستشفى أحمد خالد حميدة
+249991466311
مستشفيات الولادة
إستقبال مستشفى الراهبات
0183775159
0183768492
إستقبال مستشفى دريم
0155660612
إستقبال عيادات مستشفى دريم
0155660626
مستشفي حراء
0912809292
0918008888
مستشفى الروضه
استقبال مستشفى شفاء العليل
0120768111
استقبال مستشفى الروضه 0124005580
إستقبال مستشفى القمة العمارات
0183579550
0183579501
2833
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مستشفيات العيون
إستقبال مستشفى مكة
2772
إستقبال مستشفى الفيصل
9292
إستقبال مركز الزرقاء
0183486862
2977
إستقبال مركز مقلة أول شارع مستشفى مكة
0123700053
إستقبال مركز السودان
0183403099
0183402499
0120889883
1411
إستقبال مركز البشرى
0912605481
0918010408
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مستشفيات الأنف والأذن والحنجرة
إستقبال مستشفى الدوحة
0183400007
0126813333
0900822233
إستقبال مستشفى أفريقيا
0183578153
0183578154
0183577905
المعامل والمختبرات
إستقبال معامل البرج
(العمارات شارع 1جوار لذيذ)
0183560667
1944
إستقبال معامل توتال لاب كير
0120392500
إستقبال معامل ألترالاب
0924899982
إستقبال معامل المختبرات الأردنية
0183747426
إستقبال معمل الريان
0155131922
إستقبال فروع معامل المختبر
فرع الخرطوم
0155118111
فرع الصحافة
015478007
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