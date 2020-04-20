شاهد بالفيديو: زلة لسان وزير سوداني تثير التندر بمواقع التواصل الاجتماعي

الخرطوم: ابومهند العيسابي

أثارت زلة لسان خرجت من وزير الشؤون الدينية والأوقاف السوداني “نصر الدين مفرح”، خلال حديثه في منبر وكالة الأنباء السودانية “سونا” يوم أمس، تندر رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال “مفرح” في معرض فتواه حول تعطيل صلاة الجمعة والجماعات في المساجد: ” امس بتشوفوا كيف وزارة الصحة بتتكلم عن أكثر من 300 شخص هم الآن (ظهروا بمظهر عظيم جداً) مشتبه فيهم كحالة من حالات الإصابة بفيروس كورونا”، دون أن يتدارك عبارته.

وكان “مفرح” قد تحدث باستفاضة عن شرعية قرار ايقاف الصلوات بالمساجد مستدلاً بأدلة من الكتاب والسنة ومستدعياً أمثلة مشابهة أدت إلى تعطيل الصلاة بالمساجد من التاريخ الاسلامي.

ودعا الوزير المواطنين إلى الإبتعاد عن التجمعات بالمساجد أو غيرها، والالتزام بفتوى إغلاق المساجد لمدة 21 يوما، وهى المدة التي حددتها وزارة الصحة لدرء تفشي جائحة كورونا.