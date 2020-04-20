عاجل| تسجيل إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في السودان

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (15) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد دون تسجيل وفيات جديدة، و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الإثنين الموافق 20 ابريل 2020 م

علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت جميعها في ولاية الخرطوم، و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الى (107) حالة، متضمنة (12) وفاة.

ويتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، هذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (8) حالات.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.