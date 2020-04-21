ضبط “13” لوري محمل بالبضائع بولاية كسلا في طريقها إلى خارج البلاد

الخرطوم : السوداني

تمكنت إدارة مكافحة التهريب ولاية كسلا، بالتنسيق مع القوات المسلحة، وقوات الدعم السريع بالمنطقة من ضبط “13” عربة لوري تحمل بضائع مهربة كانت في طريقها إلى إحدى دول الجوار. ، عبارة عن إسبيرات ومواد غذائية ومواد بناء وملابس وأخشاب.

وأوضح رئيس هيئة الجمارك الفريق شرطة بشير الطاهر بشير، في تصريح للمكتب الصحفى للشرطة، أن الضبطية تأتي فى اطار خطط الجمارك بتشديد الرقابة على الحدود والبوابات والمنافذ الجمركية لإحباط كافة محاولات التهريب، والتصدي لمخربي الإقتصاد الوطني الذين يعبثون بقوت المواطنين ويسعون الى تقليل موارده بتهريبها وتحقيق أرباحاً لأنفسهم .