مصدر طبي : مركز جبرة قادر على استيعاب المزيد من مصابي كورونا.

الخرطوم :شهدي نادر

نفى مصدر طبي شائعة امتلاء مركز العزل الرئيس بجبرة. لافتا الى اختياره جاء بناء على سعته الكبيرة وامكانياته

وأوضح المصدر لـ(السوداني)، أن الحديث المشاع عن توجه وزارة الصحة لتجهيز مراكز جديدة لا يعني ما يتداول حول امتلاء مركز جبرة معتبرا توجه الوزارة طبيعي عقب دخول الدولة مرحلة الانتشار المجتمعي التي تتطلب تحوطا لحالات جديدة باعداد قد تكون متزايدة.

وكشف المصدر عن أن احوال المصابين بصورة عامة جيدة مشيرا الى ان الوفيات غالبيتها لكبار السن ممن وصلوا متأخرين موكدا تعافى المصابين بصورة اكثر من جيدة متوقعا ان تكمل عدد من الحالات شفائها قريبا.