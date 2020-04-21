الغرفه الفرعيه لوكلاء توزيع الغاز تعلن توقف العمل بالميادين

الخرطوم : عبيرجعفر

اعلن وكلاء توزيع الغاز توقفهم عن العمل بسبب الظروف الصحية للبلاد التي لا تسمح بتوزيع الغاز بالميادين.

وطالبت الغرفة في بيان اليوم بتوزيع الغاز بواسطة الوكلاء في الاحياء السكنية مباشرة إضافة الى تكوين لجنة طواريء من الوكلاء بجميع الشعب لاستلام حصتها بالعدالة والتصديق والتصريح لجميع عربات الغاز ودكاكين الغاز بالعمل المتواصل وبمستودعات الشجرة والجيلي صباحا ومساء و اتاحة فرصة للعربات ان تعمل رحلتان في اليوم .

وطالبت الغرفة جميع الوكلاء بالالتزام بالمتابعة واستلام حصتهم وفتح مراكزهم والاتصال مع المرحلين.

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