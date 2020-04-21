َمستشار حميدتي: الصفوف ستختفي خلال أيام قليلة جدًا

الخرطوم- السوداني

قال مستشار نائب رئيس مجلس السيادة، فارس النور، إن صفوف الوقود وغاز الطبخ والخبز، ستختفي خلال أيام “قليله جدا جدا”.

وأوضح في حسابه على (الفيسبوك)، الثلاثاء، أن الاختفاء سيحدث بعد اكتمال انسياب السلع التي وفرتها اللجنه الاقتصاديه، مشيراً إلى وجود تحدي لتجاوز الأزمات.

وأضاف: “يصبح التحدي في توزيع ومراقبة انسياب السلع بمشاركة كافة القوات النظامية ومساعدة اللجان الشبابيه، فضلاً عن قفل ومراقبة الحدود لمنع التهريب، بجانب الأهتمام بضرورة وصول السلع الي الولايات”.

وكشف فارس، عن “نفوق العشرات من الماشيه بسبب العطش”.

وتابع، “يجب الاهتمام بإنشاء الابار التي تعمل بالطاقة الشمسيه”.

وأشار فارس إلى أن الحل الدائم يعتمد على وضع خطة استراتيجية تستخرج خيرات البلاد، مؤكدًا على أن الإنتاج هو الحل.

و أكد على أن دعم الحكومه الانتقالية وصولا الي التحول الديمقراطي هو الهدف الاستراتيجي.