أول كادر طبي تماثل للشفاء من كورونا في حوار مع (السوداني): د. محمد أبشر :بعد تناولي للكلوركوين والقرض أموري ظبطت

حاوره :شهدي نادر

أثار جدلا كثيفا قبل الاصابة لجهة مخالطته لحالة كانت محل جدل لحين وفاتها ثم استمرت حالته في ذات الجدل خصوصا بعد الفيديو الذي بثه من مركز العزل ووصفه للأمر بالنزلة. ولم يتوقف الجدل عند هذا الحد وانما عملية شفائه السريع أيضا كانت محل جدل. (السوداني) استمعت اليه وخرجت بالحصيلة التالية.

اسرد لنا تفاصيل إصابتك؟

انا كنت مخالطا للحالة رقم ٦ ومنذ أن جاءت النتيجة موجبة توجهت إلى الحجر الصحي؟

خلال فترة الحجر لم تظهر عليك اعراض؟

بلى ظهرت اعراض كالكحة وفقدان حاسة التذوق.

لكنك ظهرت في الفيديو واعتبرت الامر مجرد (نزلة)؟

اولا الفيديو كان هو الوسيلة الوحيدة التي انفي بها شائعة وفاتي التي اقلقت اهلى ومعارفي وانا حين وصفت الامر بالنزلة كان بغرض أن امسح الصورة الذهنية لدى الناس في كون الفيروس قاتل، فالامر ليس كذلك وبالامكان التغلب عليه وكنت أود نفي الشائعة فالمرض ليس خفيفا وبالاخص بالنسبة لكبار السن وهو ما يتطلب الحرص من جانب الشباب .

انت تعمل على تهوين وباء هكذا

احسب عدد الوفيات بالملاريا في العام واحسب عدد الوفيات بكورونا مقارنة بحجم الاصابة فأصعب شيء في الكورونا هو العزل، فالامر نفسي هذا حديث غير منطقي هذا وباء انهك العالم؟

في البث المباشر اتصل بي اكثر من ٣٠٠ شخص غالبيتهم دخلوا السودان بعد العاشر من مارس وكان كثير منهم يعانون اعراضا تشابه اعراض كورونا وبعد المقطع اتصلوا بي وبددت مخاوفهم واعطيتهم رقم ادارة الوبائيات وجزء منهم تأكدت اصابته وجزء سالب وجزء منهم في العزل المنزلي.

كيف هي الاوضاع داخل مركز العزل من حيث الرعاية الطبية وتهيئة المكان بشكل عام؟

من ناحية نظافة وخلافه فهو نظيف لكن الامر عندي ينبغي أن يكون العزل منزليا لانه افضل من العزل في المركز بحسب بروتكولات العالم التي تلزم المصابين بالعزل منزليا وعدم الحضور الى المشفى الا في حالات الطوارئ او حين تشتد الاعراض.

ومن ناحية الرعاية الطبية؟

لا يوجد علاج لكورونا حتى اﻵن والعقار الوحيد الذي كان يمنح هو البندول للحمى وفيتامين سي وعلميا المسكنات تزيد اﻷعراض وهناك نقص ملحوظ في الكادر الطبي.

يلاحظ انك اسرع حالة شفاء سجلت؟

انا تعاطيت الكلوركوين من نفسي حيث اتبعت البروتوكول الفرنسي والامريكي والسعودي لذلك حالتي تحسنت واختفت الاعراض بعد اربعة ايام من استخدامه وكذلك استخدمت ارثرومايسين فبعد استعمال الكلوركوين و(“القرض” اموري ظبطت)

القرض؟

نعم القرض الواحد دا انا طبيب ومتابع لتطور الفيروس واحصائياته في العالم ولدى اطباء اصدقاء في امريكا وهم سودانيون نصحوني بتناول القرض لجهة أنه يعمل على توسيع الشعب الهوائية. وفيتامين سي. ولو قلت للسودانيين كدا بقولو دا شنو المتخلف دا.