محمد وداعة: قوى التغيير تسيطر عليها شلليات وتكتلات

الخرطوم- السوداني

أعلن حزب البعث السوداني، عن طرح مبادرة لإصلاح تحالف قوى الحرية والتغيير؛ أعقبتها مبادرة أخرى مكملة من حزب الأمة القومي.

وقال القيادي بالحزب محمد وداعة، إنهم تقدموا بمبادرة لإصلاح وتصحيح مسار التحالف في فبراير الماضي، أفاد فيها بتمسكهم بعودة الحرية والتغيير لميثاقها وللوثيقة الدستورية، التي أشار إلى أنها أخترقت أكثر من مرة.

وطالب بالإسراع في تشكيل المفوضيات التي نصت الوثيقة الدستورية، على تكوينها خلال ستة أشهر من بداية الحكومة الانتقالية، وكذلك تعيين الولاة المدنيين والمجلس التشريعي.

وأتهم وداعة وفقًا لصحيفة (الجريدة)، الصادرة الثلاثاء، مجموعة داخل التحالف باختطافه والتصرف فيه وكأنها تُملكه.

وأضاف: “ما يدور داخل قوى الحرية والتغيير نتيجة هذا السلوك ما بات يعنينا في شيء”.

وأرجع وداعة فشل وعجز الحرية والتغيير في التصدي للأزمات المتشعبة والمتداخلة بالبلاد لسيطرة الشلل والتكتلات عليها، مشيرًا إلى علاج ذلك يتطلب هيكلتها لإنهاء الاختطاف الذي حدث لها.

وتابع: “تجد شخص في 7 لجان وآخر في 13 لجنة ويفتي ويقرر كما يريد دون الرجوع للمكون الذي رشحه كما حالنا في قوى (نداء السودان) مثلاً”.

وقال وداعة أكبر مأخذ على قوى الحرية والتغيير هو عدم الالتزام بالمصفوفة التي تم توقيعها مؤخراً فمن المفترض تنفيذ 11 بند بعد اسبوع من التوقيع ولكن حتى الآن لم ينفذ غير تشكيل اللجنة الاقتصادية العليا التي يتهافت البعض على نيل عضويتها. وحذر من استمرار الاداء بهذه الوتيرة لأنه سيعجل بالانقسام ويزيد من الفشل في تحقيق أهداف الثورة.