المالية: فروقات زيادة الأجور لأبريل ومنحة العيد ستضاف لراتب مايو

الخرطوم- السوداني

قالت وزارة المالية، إن صرف فروقات زيادة الأجور لشهر أبريل ومنحة عيد الفطر، ستمنح مع مرتب شهر مايو المعدل.

وقال مدير إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية، أزهري موسى حسن، في لقاء إذاعي، الثلاثاء: “من المتوقع أن يصدر ديوان شؤون الخدمة منشورا يوضح فيه تنفيذ الهيكل الراتبي الجديد وتسكين العاملين عليه خلال اليومين القادمين، واحتساب الفروقات من اول شهر أبريل ، ومنحة عيد الفطر المبارك علي ان تصرف مع مرتب مايو المعدل”.

ووصف الزيادة في الأجور بالنوعية والمقدرة، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (١٤٣) لعام ٢٠٢٠م، بتنفيذ هيكل الأجور الموحد لكافة العاملين بالخدمة المدنية دون استثناء.

وحث أزهري وكلاء الوزارات والمديرين العامين للوحدات والهيئات والمؤسسات، بمنح العاملين معهم في إدارات شؤون العاملين والحسابات والمراجعة الداخلية أذونات خلال فترة الحظر للوصول إلى أماكن عملهم لاستلام المنشور من ديوان شؤون الخدمة واحتساب الفروقات وإعداد كشوفات منحة عيد الفطر وتسليمها للعاملين بالفصل الأول بوزارة المالية لكي تقوم إدارة تعويضات العاملين بوزارة المالية بسداد الفروقات في الوقت المناسب.

ونوه أزهري لضيق الوقت، وأن الحظر سينتهي بنهاية الاسبوع الاول من مايو الموافق ١٥ رمضان، وأضاف أن العاملين بوزارة المالية بالادارات المعنية متواجدون خلال فترة الحظر من الساعة الثامنة صباحا حتى الثانية عشرة ونصف ظهرا يوميا حتى تنفيذ هذا القرار حسب توجيهات وزير المالية والتخطيط الاقتصادي.