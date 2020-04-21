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طائرة امدادات طبية اماراتية تصل الخرطوم

أخبار السودان
By alsudani 143 0

الخرطوم : شهدي نادر

هبطت عصر اليوم الثلاثاء 21 أبريل بمطار الخرطوم طائرة مساعدات تابعة لطيران الإتحاد، قادمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، محمّلة بمعونات طبيةٍ و فنّية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وقالت ادارة مطار الخرطوم بحسب بيان اطلعت عليه السوداني إن شحنة أخرى يتوقع وصولها اليوم، ضمن حِزمة من المساعدات المُقدَمة _من حكومة الإمارات _ للسودان.

وكانت سلطة الطيران المدني قد أعلنت تمديد اغلاق المطارات الى ال٢٠ من مايو المقبل باستثناء الرحلات التجارية والمساعدات ورحلات اجلاء رعايا الدول المجدولة.

alsudani
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