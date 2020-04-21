مع اقتراب شهر رمضان ازدحام في محلات صيانة الأجهزة الكهربائية

الخرطوم : نزار عباس

في كل عام مع اقتراب شهر رمضان المبارك تخرج الأسر لصيانة الأجهزة الكهربائية لكثرة استخدامها في رمضان وكانت للخلاطات نصيب الأسد من اهتمام الأسر بصيانتها (السوداني) قامت بجولة وسط محلات الصيانة لمعرفة تفاصيل أكثر عن صيانة الأجهزة الكهربائية في فترة الحظر ومع اقتراب الشهر الكريم.

ابتدر المهندس منصور داؤود صاحب محلات صيانة حديثه قائلاً لا أعلم لماذا يتكدس المواطنون مع اقتراب الشهر الكريم فيما كان بالإمكان الاهتمام بالصيانة في وقت مبكر بدلاً من خلق ازدحام قد يكون خطراً علينا وعليهم في ظل انتشار جائحة الكورونا.

مشيراً إلى أن أغلب الزبائن يطلبون الاستعجال في تصليح أدواتهم الكهربائية للرجوع إلى منازلهم قبل وقت الحظر.

وعن أسعار الصيانة يقول منصور إن من الطبيعي ارتفاع أسعار الصيانة وذلك بسبب ارتفاع الإسبيرات والمواطن يتفهم ذلك لأنهم على علم بما يحدث من ارتفاع الدولار وقفل المطارات وصعوبة الحصول على الإسبيرات وغيرها. وذكر أن سعر صيانة المراوح ارتفع من (100)إلى (400) جنيه والتلفزيون من (100) إلى (200)جنيه صيانة الخلاطة ارتفعت من (50)إلى (100) جنيه بينما ارتفعت صيانة الشاشات من (1500)إلى (2500) .

من جانبه ذكر مهندس الصيانة الفكي الطيب أن هذه الأيام المباركة مع اقتراب شهر التوبة والغفران يكثر زبائننا فجميع الأسر تتفقد أجهزتها الكهربائية خاصة الخلاطات التي تحتاجها كل الأسر بشدة في رمضان، مشيراً إلى ارتفاع أسعار الصيانة بسبب ارتفاع تكاليف الاسبيرات ورفض الطيب اتهامهم باستغلال حاجة المواطن بارتفاع أسعار الصيانة.