محمد عبد الرحمن لـ(السوداني): حلم الاحتراف بأوروبا أقترب والزيمبابوي أفضل مهاجم لعبت إلى جانبه

قال مهاجم المريخ السابق، وشباب الأهلي بوعريرج الجزائري إن لاعب الهلال السابق إدوارد سادومبا من أفضل المهاجمين الذين لعب إلى جانبهم خلال مسيرته الكروية.

وأضاف الغربال في تصريحات إلى (السوداني) أن اللاعب الزيمبابوي يمتلك خبرات كبيرة في ترويض الكرة وحقق نجاحاً لافتاً خلال مسيرته مع الهلال وعلى الصعيد الشخصي استفاد من اللعب إلى جانبه كثيراً آنذاك.

وأشار محمد عبد الرحمن إلى أن حلم احترافه بأحد الدوريات الأوروبية أقترب من التحقق مشيراً إلى أنه حالما مضى على ذات العزم والإرادة فإنه سيحقق ما يريده لكنه عاد وأضاف بأنه يحتاج إلى المزيد من العمل والاجتهاد خلال الفترة الحالية حتى يصل إلى ما يريده.