مقرر المسابقات: هذا (….) ردي على إلغاء الدوري والحديث عن مصير الموسم

الخرطوم : السوداني

قال مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم مأمون بشارة في تصريحات من مقر إقامته بالعاصمة المصرية القاهرة إن الحديث عن إلغاء الموسم الكروي خلال الوقت الراهن أمر سابق لأوانه.

وأضاف بشارة في تصريح لـ(السوداني) أن الأصل هو استكمال الموسم الكروي، والنشاط الرياضي ما لم يتعذر ذلك لافتاً النظر إلى أنه لا يريد التركيز على فرضية بعينها دون النظر إلى الاعتبارات الأخرى.

ولفت عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة النظر إلى أن الاتحاد لا يلغي الموسم ولكن إذا دعت الضرورة القاهرة يعلن تعذر استكمال الموسم لأسباب موضوعية يحددها في حيثيات قراره آنذاك.

واختتم بشارة حديثه بالتأكيد على أن كل الخيارات مفتوحة بالنسبة للاتحاد بشأن الموسم الرياضي داعياً إلى الانتظار لما ستسفر عنه مستجدات الأوضاع سائلاً الله أن يتجاوز الجميع جائحة كورونا وهم في أتم صحة وعافية مع دعواته بالشفاء العاجل لكل المرضى.