كبار لاعبيه ما بين المغادرة والاحتراف والاعتزال ..الهلال يتأهب لـ(نيولوك) جديد في الأبطال

تقرير: السوداني

لا تزال هوية بطل النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا في علم الغيب بعد أن تم تأجيل مباريات الدور نصف النهائي من المنافسة لوقت يحدد لاحقاً بسبب تداعيات جائحة كورونا التي ضربت العالم، غير أنه من المؤكد من جانب (كاف) بخصوص النسخة القادمة فستنطلق اعتباراً من أواخر شهر أغسطس للعام الحالي ما لم يطرأ جديد، وبنسبة كبيرة قد يشارك الهلال والمريخ في المسابقة الكبرى (دوري أبطال إفريقيا) ما لم يحقق هلال الأبيض المفاجأة ويطيح بأحد العملاقين للكونفيدرالية، حيث حافظ السودان على مقاعده في النسخة المقبلة بمشاركة فريقين في دوري الأبطال ومثلهما في البطولة الكونفيدرالية.

ومن المنتظر أن تشهد مشاركة الهلال في النسخة المقبلة تغير شبه كامل على شكل الفريق الذي سيفقد حوالي نصف قوام التشكيل الأساسي له، خصوصاً في ظل المعطيات قبل فترة التسجيلات، حيث ينتظر أن يرحل جمال سالم عن كشوفات الهلال، وكذلك الحال بالنسبة للاعب أطهر الطاهر الذي تلقى جملة عروض إحترافية وهنالك أسماء ظلت بعيدة عن المشاركة مع الفريق كنزار حامد وعمار الدمازين ومحمد دراج وأخرى كشفت عن رغبتها في الاعتزال كنصر الدين الشغيل وأخرى تنوي خوض تجربة احترافية كالهداف وليد الشعلة وكذلك أبوعاقلة عبد الله وغيرهما من اللاعبين، وكان الهلال قد إستغنى عن خدمات المهاجم العراقي عماد محسن ليبقي على المدافع الإيفواري ديديه كاديو الذي يتوقع أن يرحل هو الآخر بنهاية الموسم الحالي، خصوصاً بعد مشاركته في مباريات معدودة فقط مع الأزرق في البطولة المحلية.

ومن المنتظر أن يجد لاعب خط وسط الفريق عبد الرؤوف نصيب الأسد من الاهتمام والمشاركة كأساسي في النسخة القادمة للمسابقة الإفريقية عطفاً على المستوى الإيجابي الذي قدمه اللاعب محلياً مع الأزرق هذا الموسم وكذلك نجح اللاعب في وضع بصمته بالتسجيل بعد مشاركته لدقائق في آخر مواجهة خاضها الهلال بالمسابقة أمام الأهلي المصري، وبالتالي فإن التعديلات الهلالية قد تشمل مختلف خطوط اللعب بداية من حراسة المرمى وكذلك في خط الدفاع ووسط الملعب والهجوم.

الجدير بالذكر أن الهلال قد وصل لمرحلة المجموعات في النسخة الأخيرة والمتوقفة من المسابقة الإفريقية وقد حقق نتائج إيجابية ولكن الفريق فشل في تجاوز المطب العربي بين الأهلي والنجم الساحلي ليخرج بتعادل محبط في آخر الجولات أمام بطل مصر.