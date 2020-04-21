مجلس الوزراء يؤكد على أهمية المعالجة الآنية للأزمات الحالية

الخرطوم- السوداني

أكد مجلس الوزراء على أهمية المعالجة الآنية وبعيدة المدى لقضايا (الدقيق، الكهرباء، والوقود)، منوهاً إلى أهمية الاستفادة من مشكلة تخزين المواد البترولية وارتفاع كلفتها عالمياً في سد حاجة البلاد من الوقود.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام “فيصل محمد صالح”، أن وزير الصحة “د. أكرم علي التوم”، قال إن التحدي القائم الآن يتمثل في عدم توفر الملابس الواقية والمعقمات للكوادر الطبية، فضلاً عن أهمية وجود شراكة بين القطاعين العام والخاص للتصنيع والاستفادة من قدرات منظومة الصناعات الدفاعية، بجانب ضرورة إيجاد سبل للاستيراد من الدول التي تسمح بالتصدير.

وجدد المجلس إشادته ودعمه للجيش الأبيض، موجهاً بتقديم المزيد من الدعم والتسهيلات اللازمة التي تمكنه من القيام برسالته على الوجه الأكمل.

وحيا مجلس الوزراء الأطباء في ذكرى رحيل د. علي فضل، مذكراً باستشهاده وهو يناضل من أجل الحرية والسلام والعدالة.