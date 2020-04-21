مجلس الوزراء يناقش تحديات الإغلاق الكامل

الخرطوم- السوداني

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة “فيصل محمد صالح”، إن المجلس تدوال تحديات تنفيذ الإغلاق الكامل، مشيراً إلى أنها تتمثل في عدم التزام البعض، منوهاً إلى الإجراءات التي اتخذت بسحب الرخص من أصحاب السيارات المخالفين.

ووجه المجلس خلال اجتماعه، الثلاثاء، باتخاذ تدابير أكثر صرامة لضبط تصاريح المرور أثناء فترة الحظر.

وأكد أهمية العمل الميداني لمعالجة المشكلات، ورفع مستوى التوعية المجتمعية بمخاطر الوباء، ودحض الشائعات، مع وضع تدابير تمكن الأطباء والكوادر الصحية من الحصول على الوقود والخدمات حتى يتمكنوا من التركيز على مهامهم الأساسية.

وقال فيصل إن المجلس وقف على شح الوقود والغاز وما نتج عنه من صعوبة التحكم والالتزام بالحظر التام.

وأكد المجلس على أهمية تحقيق السلامة للمتطوعين والاستفادة من القوات الأمنية في تطبيق الحظر، بجانب اتخاذ تدابير أكثر صرامة لضبط تصاريح المرور أثناء فترة الحظر.

ووقف المجلس، على جهود وزارات: المالية والتخطيط الاقتصادي، والصناعة والتجارة، والعمل والتنمية الاجتماعية، في توفير احتياجات المواطن فيما يتصل بالسلع الاستهلاكية والخبز والغاز، والاستعداد لتقديم الدعم النقدي والتنسيق لتفعيل عمليات الدفع الآجل لهذه السلع.

كما وقف المجلس على موقف تنفيذ خطة توزيع السلع على بعض الأحياء والفئات المستهدفة، ووجه بتذليل العقبات التي تعترض توزيعها.

وأشاد المجلس بجهود المتطوعين ولجان المقاومة في تقديم الخدمات للمواطنين بالأحياء ودورهم في توزيع الخبز والغاز وغيرهما من السلع.