إطلاق سراح (23) نزيلآ من الغارمين بسجن شالا

الخرطوم- السوداني

اكدت لجنة اطلاق سراح نزلاء سجن شالا الاتحادي (الغارمين) بولاية شمال دافور على اطلاق سراح عدد (23) نزيلآ من الغارمين خلال هذه الايام.

وتأتي العملية بحسب وكالة السودان للأنباء، ضمن برنامج شهر رمضان المعظم للعام 1441هجرية الذي تنفذه امانة ديوان الزكاة بالولاية.

واشاد رئيس الجهاز القضائي بالولاية بالعمل الكبير الذي تنفذه الزكاة للفقراء والمساكين بجانب مشاركتها في القضايا التي تلامس حياة الناس .

من جهته اوضح امين ديوان الزكاة بالولاية حامد أحمد، ان برنامج اطلاق سراح نزلاء السجون من ضمن محاور برنامج شهر رمضان المعظم الذي درج الديوان علي تنفيذه سنويآ لادخال البسمة في نفوس الاسر، كاشفآ عن رصد الزكاة لمبلغ مليون وخمسمائة الف جنيهآ لاطلاق سراح نزلاء السجون الغارمين من سجن شالا الاتحادي. خاصة في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد.

في ذات السياق اشار مدير ادارة المصارف عضو اللجنة محمد إبراهيم إلى ان اطلاق سراح النزلاء تم تركيزه علي النزلاء الغارمين في النفقات الشرعية والديون لصالح الغير.