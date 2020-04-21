منشور بتطبيق هيكل الأجور الموحد

الخرطوم- السوداني

أعلن المدير العام لديوان شؤون الخدمة دياب محمد، الثلاثاء، عن صدور منشور ديوان شؤون الخدمة لسنة 202‪0 القاضي بتطبيق رفع الأجور تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم 143‪ لسنة 202‪0م ، بشأن تطبيق هيكل الأجور الموحد وإلغاء هيكل الأجور لسنة 201‪3

وقال دياب إن هيكل الاجور لهذا العام ‪‪‪‪، يتكون من ٢٠ درجة وظيفية وسيتم تطبيقه على كافة العاملين دون استثناء بالخدمة العامة والقوات النظامية والهيئات والشركات الحكومية والقضاة والمستشارين والنيابة العامة والمراجع القومي والمجالس التشريعية والمفوضيات. وأشار إلى أن المنشور به زيادات كبيرة ومقدرة جدا.

ونبه إلى أن الغرض منها إزالة المفارقات بين الأجور وتطبيقه دون استثناء.

وقال إنه تم رفع الحد الأدنى للأجور الى 3الاف جنيه للدرجة ١٧ بنسبة١-٨ والحد الأقصى للهيكل ٢٤ الف بنسبة ١-٨، بالنسبة للقطاع الخاص الأول ويتكون من الأجر الأساسي للفئة الابتدائية زائدا تكلفة المعيشة.

َواكد انه بموجب القرار تم الغاء كافة الأجور الموحدة لسنة ٢٠١٣م بتطبيق هيكل الأجور الموحد لعام ٢٠٢٠ والمنح والحوافز والمكافاءات المصدقة ما عدا العلاوة الاجتماعية والمؤهل العلمي والزمالة وبدل الوجبة والمامورية وبدل ميل وعلاوة سكرتارية وبدل تمثيل وقضى المنشور بمنح معاشيي الخدمة المدنية ٢٠٠٠ جنيه بالإضافة إلى ما ياخذونه من معاش .