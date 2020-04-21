شاهد بالصور: شاب سوداني يدهش رواد مواقع التواصل بـ”عنب” مثمر داخل بيته مقدماً تجربة متميزة في الزراعة المنزلية

الخرطوم : ابومهند العيسابي

أدهش شاب سوداني متابعيه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، بنشره لإنتاجه الوفير من العنب الذي قام بزراعته بحوش منزله بجبل الأولياء جنوب العاصمة السودانية الخرطوم.

وقال “عثمان الصديق”: درجت على تشجيع الناس على الزراعة المنزلية، وقبل أن أفعل ذلك طبقت هذه الفكرة بمنزلنا ونجحت بحمد لله.

واضاف “الصديق”: أبشر السودانيين ان غالبية الفواكه تنمو عندنا في السودان ماعدا قله قليله منها.

ومن الفواكه التي قمت بزراعتها في بيتنا بجبل الأولياء، المانجو، والموز والجوافه والليمون والرمان والعنب والقضيم الحمد لله جميعها أثمرت وأكلنا منها بحمد الله، والبرتقال قارب أن يثمر.

مردفاً: تحت هذه الأشجار قمت بزراعة الخضروات من الملوخيا والرجله والنعناع والفجل والبامية والنعناع والشمار والفول السوداني واكلنا من حوشنا كل هذه الخضروات.

كما بمزرعتي المنزلية بعض الزهور العطرية المعطرة للمنزل عند ازهارها مثل زهور الفل والياسمين وعدد من أنواع الصبار.

وقال “الصديق” لو سألتني عن التربة التي تنجح فيها زراعة الفواكه بمختلف أنواعها، سأقول لك ان تربتنا مالحة لدرجة كبيرة، وبكثرة الري استطعت معالجة الملوحه، بالإضافة إلى السماد الطبيعي من مخلفات الماشية أو ما نسميها ب “الزباله”وميزة هذا السماد يرطب الارض كبديل للمرطبات مثل اليوريا وغيرها، ولم استخدم حتى اليوم سماد صناعي إطلاقاً.

وشجع “الصديق” الشباب على الزراعة المنزلية، متكفلاً بتقديم كل الخبرات للراغبين، ومرحباً بزوار مزرعته.