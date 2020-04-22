عاجل| تسجيل إصابات و وفاة جديدة بفيروس كورونا في السودان

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

أعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (٣٣) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من ضمنها حالة وفاة (واحدة) و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الثلاثاء الموافق ٢١/ أبريل/ ٢٠٢٠ م

علمآ بأن (٣١) حالة من الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم بينما سجلت (حالتين) في ولاية الجزيرة توفت إحداهما.

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي (١٤٠) حالة، متضمنة (١٣) وفاة.

يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، هذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (٨) حالات.

وشددت الوزارة علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه..