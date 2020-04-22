المخزون الاستراتيجي يتسلم (1،5) مليون جوال قمح

الخرطوم : رحاب فريني

تسلم البنك الزراعي (1.5) مليون جوال قمح للمخزون الاستراتيجي من مشروع الجزيرة وسط توقعات بان تبلغ الانتاجية في المشروع 6 ملايين جوال.

وقال والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء ركن احمد حنان إن الولاية وضعت جملة من الخطط والتدابير المحكمة لمنع تهريب القمح بسد كل الثغرات.

وأضاف: لدي اجتماعه بوفد البنك الزراعي برئاسة مساعد المدير العام جلال الدين طه ان ولايته وضعت خطة محكمة لإنجاح الموسم لمعالجة المشاكل التي تعترض سير الحصاد بتوفير كل مقاومات الحصاد .

وكشف مساعد المدير العام للبنك الزراعي جلال الدين طه أن جملة إنتاج القمح المتوقعة في هذا الموسم 8.5 مليون جوال منها 6 ملاين جوال من مشروع الجزيرة والمناقل، مؤكدا إستلامهم حوالي 1.5 مليون جوال زنة 100 كيلو للمخزون الاستراتيجي، مشيرا إلى أن جملة تمويل القمح بالسودان بلغت 3.7 مليار جنيه منها 3 مليارات جينه لمشروع الجزيرة، مشيدا بما حققه مشروع الجزيرة والمناقل من إنتاج بزراعة مساحات كبيرة حققت إنتاجية فاقت التوقعات، مبينا أن الدولة تحتاج الي 500 مليون دولار لشراء مليوني طن قمح و قال أن الامال معقودة علي الجزيرة للإسهام بنسبة 70% للمخزون الاستراتيجي للبلاد .

واكد محافظ مشروع الجزيرة والمناقل المكلف المهندس مصطفي إبراهيم وصول الحصاد للمراحل النهائية، مؤكدا حصاد مساحة 370 ألف فدان من جملة 423 ألف فدان بنسبة 75%، مؤكدا انسياب حصة وقود الحصاد بواقع 50 ألف جالون يوميا .

واعلن مدير وحدة أمن مشروع الجزيرة والمناقل المقدم امن عوض الكريم يوسف عن وصول قوة من جهاز الامن والمخابرات لزيادة التأمين بالمشروع، مؤكداً عدم وجود مشاكل تواجه الحصاد، ووصف الحرائق التي شهدتها بعض اقسام المشروع انها طبيعية وبنسبة ضئيلة .