بعد ظهور الأعراض عليه… إخضاع أحمد هارون لفحص فايروس (كورونا) النتيجة اليوم

الخرطوم-السوداني

قال مصدر موثوق لـ(السوداني)، إن والي شمال كردفان السابق “أحمد هارون”، يعاني من حمى و آلام في الحلق مع وجود كحة.

وأكد المصدر أن هارونا لم يستجب للمضادات الحيوية، مشيراً إلى أن إدارة الأوبئة أخذت منه عينة لفحص فايروس كورونا بالأمس، وستظهر النتيجة خلال اليوم “الأربعاء”.

ورفضت إدارة السجن نقله إلى أي مستشفى آخر، غير مستشفى علياء العسكري، رغم ترتيبات أسرته لنقله إلى مستشفى خاص.

وناشدت أسرتهُ السلطات بمنحه عناية صحية جيدة، وحمّلت السلطات تبعات اعتقاله لمدة عام دون محاسبة أو تحريك أي إجراءات قانونية ضده.