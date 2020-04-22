تراجع طفيف في أسعار الأسمنت

الخرطوم: عبير جعفر

أفاد عدد من تجار الاسمنت بسوقي السجانة وبحري (السوداني) اليوم (الأربعاء)، عن تراجع طفيف في طن الأسمنت، وضعف حاد في الحركة التجارية وتكبدهم لخسائر فادحة.

وقال تاجر اسمنت بالسجانة عبدالله أحمد لـ( السوداني) إن الأسواق عموما مغلقة والتجار في إجازة جبرية، مشيرا إلى أن

سعر طن الأسمنت تراجع إلى (25) ألف جنيه بدلا من(30) ألف جنيه، وعزا التراجع لانعدام الطلب والوضع الصحي الراهن بالبلاد , مشيرا إلى أن أغلب مصانع السيخ متوقفة عن الإنتاج.

وأضاف تاجر اسمنت ببحري فضل حجب اسمه، بان هنالك خسائر فادحة لصغار تجار الأسمنت وتراجع طفيف في الأسعار وتتراوح الخسارة ما بين (30%-40%)، وأشار الى ركود حاد بالأسواق لانعدام القوة الشرائية لمواد البناء خاصة بعد قرار حظر التجول الشام، موضحا أن كل الأسواق متوقفة عن العمل.