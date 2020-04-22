أطفال ( الخرد) .. أحلام مؤجلة

تقریر: محاسن أحمد عبد الله

ظلت أزقة و شوارع أحیاء المناطق التي تقع جنوب

الخرطوم ممتلئة بالأطفال الذین یمتطون عربات (الكارو)

وھم یتجولون ما بین الأزقة ومكبات النفایات لالتقاط وجمع

القارورات البلاستیكیة بأنواعھا المختلفة ووضعھا في

جوالات كبیرة ثم الذھاب بھا إلى أماكن بیعھا بالكیلو لقبض

حفنة جنیھات.

(١)

(كوكتیل) التقت ببعض من ھؤلاء الأطفال لمعرفة تفاصیل

أكثر مما یقومون بھ من عمل وما یجنونھ منھ، ابتدر

الحدیث الطفل حافظ الذي یبلغ من العمر تسع سنوات

قائلاً:(أنا أسكن مایو وأدرس في الصف الرابع أساس

وأتمنى أن أصبح طبیباً، نقوم بجمع القواریر الفارغة من

الشوارع ثم نقوم ببیعھا لأصحاب الخرد بسعر الكیلو الذي

یبلغ عشر جنیھات فقط، موضحاً (نقوم بھذا العمل فترة

الإجازات حتي نساعد أھل بیتنا في المصاریف لأن والدي

غیر موجود.)

(٢)

من جانبھ كشف الطفل محمد الذي یدرس في الصف

السادس أن المعاناة و الحاجة ھي جعلتھ یعمل في جمع

وبیع الخرد لمساعدة أمھ في المعیشة لأن والده متوفي

بالرغم من أن المبلغ بسیط جداً ولكنھ أفضل من (الشحدة)،

وقال (أنا أدرس في الصف السادس وأتمنى أصبح طبیباً.

كنت أعمل أثناء الدراسة خلال الفترة المسائیة بتجمیع

لجمع أكبر قدر من المال). الخرد وبیعھا والآن في فترة الإجازة أعمل صباح ومساء

(3)

وقال الطفل أحمد الذي یدرس بالصف السادس:(أحب

المدرسة ومتفوق فیھا وأتمنى أن أصبح جندیاً لأدافع عن

الوطن، مضیفاً (المال الذي أجنیھ من بیع الخرد لا یكفي

لأن سعر الكیلو عشر جنیھات ما یضطرني لقضاء وقت

طویل في الشوارع لجمع أكبر كمیة ممكنة حتى نستطیع

توفیر المال لشراء السكر والدقیق والزیت.).