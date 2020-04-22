من بینھا أدوات الحمایة الشخصیة.. مبادرات مجتمعیة لتغطیة احتیاجات الحقل الصحي..

الخرطوم: محاسن أحمد عبدالله

یقود عدد من الشباب مبادرات مجتمعیة مختلفة بعد تفشي

وباء الكورونا في البلاد بتصنیع أدوات ومعدات للأطباء

غالبیة المواطنین. الذین یوجدون في المستشفیات المختلفة التي یتوافد إلیھا

وقام شباب المبادرة بتصنیع أدوات الحمایة الشخصیة

بمشغل في الخرطوم وكذلك تم التخطیط لإنتاج 150‪00

قطعة غطاء جسم كلي ( coverall (بواقع 500 قطعة في

الیوم، بالاضافة إلى تصنیع الكمامات لتغطي احتیاجات

الحقل الصحي بالبلاد، المشغل یعمل بالتعاون مع وزارة

لمجابھة الظروف الحالیة التي تمر بھا البلاد. الصحة، مؤكدین أن التغطیة ستشمل كل مدن السودان