ظھور لنجوم الحفلات في (أغاني وأغاني)

الخرطوم: أبو سعاد

استضاف برنامج (أغاني وأغاني) عدداً من مطربي

حفلات الأفراح في حلقتین مخصصتین للفرح في الغناء

السوداني باعتباره شكلاً من أشكال الغناء السوداني،

وشارك فى الحلقتین الفنانین مصطفى البربري ومحمد

الریان وولید جوبا ومحمد عیسى وعبدالعزیز القلع وعماد

الصبابي وعمار فرنسي، وقدموا نماذج للأغنیات المرتبطة

بالفرح في المجتمع السوداني بدایة بالزواج والنجاح

وأغنیات متعلقة بالفرح لنجاح مواسم الزراعة والخریف

وغیرھا من المناسبات السعیدة.

وعبّر مقدم البرنامج السر قدور عن دھشتھ من أدائھم

خلال الحلقتین، ما أدى إلى أن تقرر إدارة البرنامج

تخصیص حلقة ثالثة لھم وكان موضوعھا الثنائیات فى

الغناء شارك فیھا من نجوم البرنامج الأساسیین طھ سلیمان

وإنصاف فتحي وھدى عربي ومعاذ بن البادیة، وأشعلت

مشاركة السداسي الجدید لأول مرة في برنامج (أغاني وأغاني) المنافسة بینھم وبین نجوم البرنامج الأساسیین