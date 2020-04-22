النيل الأبيض تغلق الحدود مع الولايات المجاورة درء لكورونا

كوستي- السوداني

أصدر والي النيل الأبيض بالإنابة محمد عبدالله الاربعاء، عدد من القرارات المهمة لدرء جائحة كورونا بالولاية، شملت إغلاق حدود الولاية مع الولايات المجاورة .

وإستثنت القرارات عبور الشاحنات والعربات التي تحمل المواد البترولية والسلع الضرورية ، كما شملت القرارات زيادة ساعات حظر التجوال بجميع محليات الولاية على أن يبدأ من الساعه الرابعة عصراً وحتى الساعة السادسة صباحاً بجانب قفل الأسواق لمدة أسبوعين مع إستثناء محلات بيع الخضار واللحوم والبقالات ومحلات أدوات الكهرباء والمخابز والصيدليات .

و منحت القرارات العاملين بالخدمة العامة والوحدات الاتحادية العاملة بالولاية عطلة مدفوعة الأجر لمدة اسبوعين مع إستثناء العاملين في قطاعات الكهرباء والمياه والصحة والقوات النظامية والمؤسسات المشابه على أن تسري هذه القرارات إعتباراً من يوم الجمعة الموافق الرابع والعشرين من أبريل الحالي.

واكد الوالي بالإنابة أن القرارات جاءت استناداً علي قرار مجلس الأمن والدفاع الوطني و قرارات اللجنة العليا لدرء جائحة كورونا مناشداً المواطنين بضرورة الالتزام بهذه القرارات والبقاء داخل المنازل واتباع الضوابط الصحية لمنع انتشار فايروس كورونا بالولاية.