صورة وعمق سعيد عباس

سرق أحد اللصوص في شوارع برلين سيارة وجدها على مقربة من سوبر ماركت للتسوق .لكنه بعد ان قطع بها عشرات الأميال سمع صراخ طفل صغير بالمقعد الخلفي للسيارة. فحنّ اللص على ذاك الصغير ورقّ قلبه له فاحتضنه وقبّله. وقام بإرجاع السيارة لمكانها الذي سرقها منه وقام بالاتصال على أصحابها بعد ان أخذ أرقامهم من المستندات التي وجدها داخل العربة. فأقبل الوالدان على صغيرهما وهما يبكيان. إلا ان المفاجأة كانت من اللص عندما قام بتوبيخهما وزجرهما. وقال هذا إهمال منكما لا ترتضيه النفس البشرية السوية ولا تقبله الإنسانية وجريمة أكبر من السرقة ترككم لرضيع داخل سيارة بمفرده. وهمّ اللص بفتح بلاغ ضد الوالدين في محكمة الطفل لولا دموع الأم .

أما الآن فاننا نجد أصنافا من البشر لا يهمهم ان (يدوسوا) فوق جراح الجميع وفي عمق أوجاعهم وآلامهم نظير ان يرضوا أهدافهم المريضة ومكاسبهم الرخيصة. وهؤلاء لم يرتقوا درجة ان يكونوا في مرتبة ذلك اللص الشريف الذي نفض مصالحه الشخصية والنفسية عندما كان المقام مقام ضمير وإنسانية ، جائحة (كورونا) اجتاحت الدول العظمى والإمبراطوريات النفطية والدولارية ومن كانوا يحسبون أنفسهم سادة العالم ،، وفي بلادي عملت السلطات كل ما بوسعها وما بيدها للحفاظ على صحة المواطن وعافيته، وحاولت ان تبني ترسانة صحية مقدرة ، للحفاظ على العباد والبلاد ولكن متى يبلغ البنيان يوم كماله وغيرك يهدم ، معلوم لأي شخص لديه الحد الادنى من الثقافة الطبية بأن أفضل بيئة (للكورونا) هي التجمعات الكبيرة التي لا محالة فيها بأن الفايروس يتخلل أطرافها وأفرادها، ولما كانت القلة القليلة المستضعفة تعلم ذلك قامت بتسيير عدد كبير من السطحيين والجهلاء تجاه القيادة العامة في ذلك الصيف الحارق حتى تسبب ذلك الحشد المحشود و(المشحود) في اكتظاظ مروري آخر وازحام كانا كفيلين في ان تختنق الخرطوم في معظم شوارعها الرئيسة وينزل عدد كبير من راكبي الحافلات وسيارات النقل ويترجلوا بعد ان ضاعت ساعاتهم سدى بسبب الاختناق المروري المفتعل. فهنا لا يمكن ان نتجاوز هذين الاحتمالين الأول هو ان الفئة الضالة التي خرجت للتظاهر والبلاد في حظر تجوال إما ان تكون حاقدة وحاسدة وتقصد ان تدمر أكبر عدد من المواطنين. وإما ان تكون جاهلة وتتخبط وتهرف بما لا تعرف. وتكون بذلك قد ساعدت في استشراء الوباء في ذلك الوضع الاستثنائي الفريد، وقد أغرى تساهل السلطات الأمنية ونعومة تعاملهم ان تصل تلك الشرذمة حتى مشارف القيادة العامة ، وحتى لا يحسب الجميع أننا نتحدث من منطلق عدائي لهذه الفئة فإننا نرجع الى لغة الأرقام لا تكذب ولا تتجمل فقد كانت وزارة الصحة قبل تلك المسيرة المشؤومة تعلن يوميا ظهور حالة (كورونا) واحدة وفي اسوأ الأحوال والفروض لم يتجاوز عدد المصابين المعلنين من قبل الوزارة سوى حالتين أضف الى ذلك ان عدد الحالات جميعها كانت لم تتجاوز الخمس عشرة حالة وقتها ، وأرجعوا معي للتاريخ الذي لا يتزحزح ولا يتحول فقد أعلنت وزارة الصحة بعد اول 48 ساعة بعد تلك المسيرة الملعونة وجود عشر حالات دفعة واحدة وبينهم حالة وفاة واحدة بما يعني ان الزيادة جاءت بنسبة 67% وهذا ما لم يحدث في كل دول العالم في ان تقفز نسبة الزيادات بمثل ذلك القدر ومن المؤسف جدا ودون ذكر أسماء فان المسيرة كان من ضمنها شخصان قد أصيبا بالفايروس في نفس الحشد بيد ان تلك الإصابات هي التي وصلت للدور الصحية والعلاجية فما خفي أعظم ومن حمل الفايروس ولم يكتشف ايضا أعظم وذلك لأننا من بعد تلك المسيرة وإلى لحظة كتابة تلك الزاوية لم تعرف البلاد تسجيل حالة واحدة او حالتين كما كان الحال قبل تلك المسيرة ، بل بدأنا نسمع عن عشر حالات دفعة واحدة و15 حالة وثلاثين…الخ ونسأل الله السلامة، الذين سيروا تلك المسيرة ان لم يسألهم ضميرهم وحسهم الوطني عن مصير هؤلاء المساكين فإن الله سائلهم وليعلموا قول الله سبحانه وتعالى ( من قتل نفساً بغير نفس أو فساداً في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً). انتهز عدد من الجهلاء تلك الجائحة وبدأوا يستغلونها استغلالا سياسيا وربما كيديا، الغالبية العظمى من أئمة المساجد يعلمون علم اليقين ان محافظة المؤمن على نفسه حسنة ولكنهم يقيمون الجماعة ولا يأبهون بإصابة أنفسهم او إصابة غيرهم ويعلمون ان النبي الكريم كان يقوم بإغلاق مدينة بأكملها إذا دخلها الطاعون ناهيك عن إغلاق مسجد أو زاوية وكل الأئمة يعلمون ان درء المفاسد مقدم على جلب المصالح وأي مفسدة أكبر من تلك الجائحة ،القبلة التي يصلي عليها كل مسلمي الدنيا ومسجدها الكريم قد أغلقت أبوابه حتى المناسك والطواف قد أوقفت حفاظا على أرواح المسلمين ورغم ذلك تجد جاهلا ينادي للصلاة في تلك الظروف معلنا تحديه للنظام وهو لا يعلم انه الوسيط الوفي (للكورونا) ، العالم كله يرى الاكوادور التي تضاعف فيها عدد جثث موتى (كورونا) حتى انعدمت التوابيت للجثث فاستعاضوا عنها بالكراتين للموتى وكل الدنيا تشهد أمريكا وهي تصنع مبردات عملاقة لحفظ الجثث بعد ان امتلأت المشارح فهل من متعظ ؟؟

صورة بائسة

استغلال أرواح البسطاء كفدية لمكاسب سياسية.

صورة للتأمل

تُعلق الصلاة بالحرم المكي وتقام في عدد أحيائنا الطرفية!

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