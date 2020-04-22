الأطباء لـ”السُلطات الحكومية”: هل هناك مخطط لنضرب عن العمل؟

الخرطوم – السوداني

اشتكي مكتب الأطباء الموحد، من العنف الذي يتعرض له الكادر الطبي داخل المستشفيات ونقاط الارتكاز.

ويضم المكتب لجنة الأطباء المركزية ونقابة أطباء السودان الشرعية ولجنة الاستشاريين والاختصاصيين.

وأفاد المكتب في بيان، مُوجه إلى اللجنة السيادية لطوارئ كورونا وورئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة؛ عن تعرض الكوادر الطبية لحالات اعتداء أثناء أداء عملهم.

وقال البيان، الذي تحصلت عليه “السوداني”، الأربعاء، إن هناك أطباء عاجزون عن التحرك لعدم حصولهم على إذن مكتوب، واشتكي من انتظارهم وكوادر طبية وسيارات إسعاف ساعات طوال في محطات الوقود للحصول عليه.

وقال المكتب إن واجب اللجنة السيادية وضع إمكانيات الدولة تحت تصرف الأطباء ووزارة الصحة لمجابهة فيروس كورونا.

لكنه أشار إلى أن ما يحدث “لا ينبئ عن خير، حيث يتم إيقاف الكوادر الطبية في نقاط الارتكاز، ووضعهم في السجون واستفزازهم على الرغم من أبرازهم بطاقات عملهم كأطباء”.

وأكد المكتب الموحد على أن الأطباء يعملون في ظروف حرجة، تفاقمت في ظل الحكومة الانتقالية، مما يجعلهم من طرح سؤال: “هل هناك نخطط لاستفزاز الكادر الطبي وضغطه للإضراب عن العمل”.

وحذر المكتب من حدوث ما لا يحمد عقباه، حال لم يتم حماية الكادر الطبي وتذليل الصعاب أمامه.