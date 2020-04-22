أمدرمان: عبیرجعفر

كشف تاجر جملة بسوق أمدرمان عن تراجع طفیف

في أسعار السكر مع ضعف في القوة الشرائیة بسبب

الحظر.

وطالب أحمد عبدالباسط في حدیث لـ(السوداني)

المواطنین خلال ھذه الفترة بتقلیل الاستھلاك إلى حین

تحسن الوضع الصحي الراھن بالبلاد، مشیراً إلى

حدوث شح في بعض أصناف السلع لھلع المواطنین

في الشراء أبرزھا العدس – الأرز -الزیوت.

وقال إن جوال السكر زنة (50 (كیلو تراجع

جنیھ، وقال إن ھنالك وفرة في حجم العرض. إلى(3٫5 (ألف جنیھ وعبوة (10 (كیلو إلى (770 (

وتوقع أن ینعكس شح بعض السلع في سوق الإجمالي

بندرة بعض الأصناف. بأم درمان وأزمتا الوقود والترحیل على الولایات

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