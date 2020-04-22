ھبوط أسعار العملات والمحصولات (یربك) مصدرین

الخرطوم :ابتھاج متوكل

شكا رئیس شعبة مصدري الحبوب الزیتیة السابق،

محمد عباس، من توقف حركة صادر الحبوب الزیتیة،

بسبب عدم وجود شاحنات لبورتسودان، إلى جانب

توقف عمل 90 ٪من الغرابیل، نتیجة لإجازات العمل

بسبب ” كورونا”، إضافة إلى انھیار أسعار المحاصیل

وتراجع أسعار العملات الأجنبیة، مما تسبب في ”

ربكة “للمصدرین.

وقال لـ(السوداني) إن تأثیر ھذه الأوضاع ” سیكون

بالغاً ” على الاقتصاد السوداني، مشیراً إلى ھبوط حاد

في أسعار السمسم في بورصة القضارف حیث

انخفض سعر القنطار من ٧٥٠٠ إلى ٥٥٠٠ جنیھ،

وأضاف أن كمیات الصادر الموجودة بالمیناء یمكن

تصدیرھا، أما بخلاف ذلك لا توجد بضائع بكمیات

مقدرة متجھة لبورتسودان، إلا بنسبة قلیلة لعدم وجود

الجازولین، منوھاً إلى أن تراجع أسعار العملات لھ

تأثیر مباشر على سلع الصادر، ویسبب خسائر

للمصدرین الذین اشتروا على حساب أسعار عالیة

للدولار ، وزاد ” ھذا حال السوق لا یستطیع أي من

كان وقف المضاربین” خاصة بعض البنوك لأنھا

السبب الرئیسي في ” الزیادات وخلخلة السوق”،

مشیراً إلى أنھا في ذات الوقت ترحب بالإنفاق

لمصلحة الاقتصاد الكلي..

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