رصد أكثر من ملیاري جنیھ للأسر الفقیرة في رمضان

الخرطوم : رحاب فریني

كشف الأمین العام لدیوان الزكاة أحمد عبد الله عثمان

عن أن دیوان الزكاة بالمركز والولایات رصد مبلغ 2

ملیار و600 ملیون جنیھ لعدد 900 ألف أسرة فقیرة

بكل ولایات السودان، وقال في تصریح لـ (السوداني)

إن برنامج رمضان یشمل محور فرحة الصائم

وإطلاق سراح السجناء وتفقد الأسر المتعففة وفرحة

العید بجانب دعم المنظمات والمؤسسات وتفقد ودعم

أسر شھداء دیسمبر، موضحاً أن تأجیل دعم الخلاوي

نسبة لجائحة كورونا وترحیل غالبیة طلاب الخلاوي

إلى ذویھم من قبل دیوان الزكاة بالتعاون مع صندوق

رعایة الطفولة، داعیاً المكلفین لإخراج زكاتھم لتطھیر

أموالھم وزیادة الدعم المقدم للمحتاجین.

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