اقتصادي :زیادة المرتبات تتطلب إیرادات ضخمة

الخرطوم :الطیب علي

قال الخبیر الاقتصادي شوقي عزمي إن زيادة المرتبات تتطلب وجود إیرادات ضخمة .

وأكد في تصریح لـ(السوداني) إن زیادة المرتبات أمر

جید ومطلوب ولكنھ یتطلب توفیر إیرادات حقیقیة

ودون ذلك سوف یعاني العاملون من غلاء الأسعار

مھما زادت مرتباتھم.

وأشار إلى أنھ حتى في حال رفع الدعم ذاتھ لا یمكنھ

تغطیة مصروفات المیزانیة ما یتطلب وضع میزانیة

جدیدة تراعي الإیرادات الحقیقیة مع الضغط على بند

المصروفات.

وأشار إلى أن القرار بزیادة المرتبات یسرى على

جزء یسیر من المواطنین لا یزید عن %٤ شاملة

العاملین في القطاع العام والقطاع الخاص.

ولفت إلى أن الزیادة في المرتبات تحدث آثاراً

تضخمیة لجھة لجوء التجار إلى رفع الأسعار..

ونوه إلى أن الموازنة الحالیة أظھرت عجزاً كبیراً

فى الإیرادات خلال الربع الأول إلى جانب عجز

إضافي یقدر بحوالي ٢٢٠ ملیار جنیھ تشمل إیرادات

من المنح الخارجیة إلى جانب إیرادات من منظومة

الصناعات الدفاعیة .

وتابع أن تلك الخطوة زادت من العجز فى المیزانیة

ما یضع الوزارة أمام تحدٍ في الالتزام بقراراتهاالخاصة برفع الأجور بنسبة ٥٦٩٪

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