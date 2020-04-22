انطلاق آلية الحوكمة المشتركة بين منظومة الصناعات الدفاعية والجهاز التنفيذي للدولة

الخرطوم-السوداني

أكد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء، على نموذج عمل المنظومة الحالي وخطتها الرامية للنهضة الصناعية وطرح مؤسساتها ذات الطابع المدني للمساهمة العامة في دفع الاقتصاد الوطنى، فضلا عن تطوير وتعزيز فرص المشاركة مع القطاع الخاص.

واستعرض الاجتماع نموذج عمل منظومة الصناعات الدفاعية المقدم من نواب المدير العام ومديري الإدارات، ووقف على آليات الحوكمة المشتركة بين المنظومة والجهاز التنفيذى للدولة فى الولاية المالية، وعمليات الاستفادة من فوائض الطاقات لأولويات الصناعة ونهضتها.

وترأس رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، بالقصر الجمهوري، الأربعاء، اجتماعا مشتركا ضم نائبه الأول الفريق أول محمد حمدان دقلو، وعضو مجلس السيادة الفريق الركن إبراهيم جابر، ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك، ومدير عام منظومة الصناعات الدفاعية الفريق أول ركن ميرغني إدريس.