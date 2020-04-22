بداية انفراج أزمة الوقود غدًا

الخرطوم-السوداني

قال مصدر موثوق لـ(السوداني)، إن السُلطات أبلغت محطات الوقود باستلام حصتها من الجازولين والبنزين، متوقعًا حدوث إنفراج في أزمة الوقود غدًا.

وكشف مدير الإمداد والتوزيع بوزارة الطاقة والتعدين، جمال حسن لـ(السوداني) عن إكمال إجراءات استيراد 12 ألف طن من غاز الطهي، وصلت ناقلتها ميناء بورتسودان، وسيتم توزيع 10 آلاف طن للولايات و2000 طن لولاية الخرطوم لتوفير حاجة البلاد خلال شهر رمضان.

و قال حسن هناك إتجاه لزيادة عدد محطات الوقود لتوفير الوقود للعربات التي تنقل البضائع والمواد الاستهلاكية، مشيراً الى أن الوزارة أوقفت عمل محطات الوقود البالغ عددها 300 محطة وتخصيص 9 محطات فقط في العاصمة لتقديم الخدمات.