السودان يتصدر قائمة الدول الأسوأ غذائيا في ٢٠١٩

الخرطوم: السوداني

قال برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، إن عشر دول؛ من بينها السودان؛ عانت من أسوأ الأزمات الغذائية في عام ٢٠١٩.

وشملت القائمة دول: اليمن، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وأفغانستان، وفنزويلا (الجمهورية البوليفارية)، وإثيوبيا، وجنوب السودان، وسوريا، والسودان، ونيجيريا، وهايتي.

وذكر برنامج الغذاء في التقرير العالمي حول الأزمات الغذائية؛ أن ما لايقل عن ٣٥٪ من سكان ست دول يعيشون حالة أزمة غذائية.

وتصدر السودان القائمة أيضا، إلى جانب كل من اليمن وأفريقيا الوسطى وزيمبابوي وأفغانستان وسوريا وهايتي.

وأفاد التقرير أن فيروس كورونا المستجد؛ سيضاعف عدد الأشخاص الذين يعانون من أزمات غذائية مالم تتخذ خطوات عاجلة للتصدي له.

وحذر برنامج الغذاء العالمي من أن جائحة فيروس كورونا؛ يمكن أن تضاعف تقريباً عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع الحاد، ليرتفع العدد إلى أكثر من ربع مليار شخص بحلول نهاية عام 2020.