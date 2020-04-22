الأمة القومي يجمد نشاطه بقوى التغيير ويرهن العودة بالمصادقة على رؤيته لعقد اجتماعي جديد

الخرطوم: السوداني

أعلن حزب الأمة القومي بزعامة الإمام الصادق المهدي، تجميد أنشطته داخل التحالف الحاكم لقوى الثورة لمدة أسبوعين؛ ولوح بالخروج النهائي حال عدم تسلمه ردا من التحالف الحاكم خلال الأسبوعين بدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقيق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.

وقدم ممثل الأمة القومي في اجتماع لمركزية التحالف الحاكم اليوم؛ موقف الحزب ورؤيته الواضحة لإصلاح الأوضاع، تتجاوز المصفوفة المطروحة والدعوة لمؤتمر تأسيسي لقوى الثورة؛ من كافة الموقعين على إعلان الحرية والتغيير داخل وخارج هياكل قوى الحرية والتغيير الراهنة؛ لدراسة واعتماد العقد الاجتماعي الجديد لإصلاح هياكل الفترة الانتقالية لتحقق مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية.

وقال ممثل الحزب طبقا لتعميم صحفي تلقته (السوداني) “نخاطب كافة حلفائنا في الحرية والتغيير للاستجابة لدعوة الإصلاح والتطوير المطروحة. فإذا استجاب حلفاؤنا لهذا الطلب في ظرف أسبوعين نلتقي في مؤتمر تأسيسي للاتفاق على الإصلاح الجذري المنشود.

عدم الاستجابة لهذا المطلب مع احتقان الظروف في البلاد يوجب علينا العمل من أجل تحقيق التطوير والإصلاح المنشود مع كافة الجهات الوطنية من قوى التغيير والحكومة التنفيذية والمجلس السيادي بشقيه المدني و العسكري”.