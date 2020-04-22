شاهد بالصور كيف كانت ردة فعل امرأة سودانية بعد حصولها على “غاز طهي” بعد عدة أيام بالصفوف

الخرطوم: ابومهند العيسابي

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صوراً مؤثرة تعبر عن ردة فعل امراة بالعاصمة السودانية الخرطوم، بعد حصولها على “غاز طهي” عقب أيام مضنية قضتها في الانتظار في الصفوف.

وأظهرت الصور المراة وهي تؤدي سجدة شكر تحت أشعة الشمس الحارقة، بينما تضع اسطوانتها أمامها، بالميدان الذي يحتشد فيه مئات المواطنيين يومياً انتظاراً لدورهم في الحصول على تعبئة الغاز.

وتعيش العاصمة الخرطوم وعدد من ولايات السودان، هذه الأيام ازمة خانقة في غاز الطهي، بالإضافة إلى الخبز والوقود، الذي يضطر المواطنيين للمبيت أحيانا في الصفوف للحصول عليها.