بالصورة: السودانيون يعدون مساجداً داخل بيوتهم استعداداً لشهر رمضان في ظل الحظر

الخرطوم: ابومهندالعيسابي

تبادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السودان، صوراً تظهر استعداداتهم لشهر رمضان المعظم هذا العام، في ظروف مغايرة مع الحظر الشامل، واحترازات جائحة كورونا.

وأظهرت الصور تهيئة أماكن بالمنازل كمصليات لأداء صلاة الجماعة والتراويح، بعد قرار الشؤون الدينية والاوقاف ايقاف الصلوات بالمساجد للحد من انتشار عدوى كورونا.

وعلق عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي عن عزمهم على استغلال هذه الظروف للتلاوة والذكر والعبادة وأداء الجماعة والتروايح مع الأسرة داخل المنازل.

يُذكر أن مصر و العراق قد أعلنتا الجمعة أول أيام شهر رمضان المبارك.