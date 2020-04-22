عاجل| دولتان عربيتان تعلنان الجمعة أول أيام شهر رمضان المعظم

السوداني الالكترونية: وكالات

أعلنت دار الإفتاء في مصر، اليوم الأربعاء، أن غدا الخميس هو المتمم لشهر شعبان، وأن الجمعة ستوافق أول أيام شهر رمضان المبارك.

من جهته، أعلن ديوان الوقف السني في العراق الجمعة أول أيام شهر رمضان.

وبينما تستطلع بعض الدول العربية والإسلامية، الأربعاء، هلال شهر رمضان، يتحرى البعض الآخر الهلال الخميس.

وفي البحرين، دعا المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى تحري الهلال، مساء الأربعاء أيضا. كما أعلنت دار الفتوى في لبنان التماس شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الأربعاء 22 أبريل. كما يتحرى لبنان هلال رمضان.

بينما أعلنت كل من دولة الإمارات والأردن وسوريا عن تحري رؤية هلال الشهر غدا (الخميس) بعد صلاة المغرب.