رئيس مجلس إدارة (السوداني) يحتسب المفكر الكبير الدكتور منصور خالد

بسم الله الرحمن الرحيم

(يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي)

صدق الله العظيم.

يحتسب رئيس مجلس إدارة (السوداني) السيد/ جمال الوالي، والمدير العام، ورئيس التحرير، وأسرة (السوداني)، عند الله تعالى، فقيد البلاد المفكر والسياسي البارز، الدكتور منصور خالد، بعد رحلة صراع طويلة مع المرض، أمس بمستشفى علياء بأم درمان.

عمل الراحل بالمحاماة والأمم المتحدة في نيويورك ثم منظمة اليونسكو بباريس. كما عمل استاذا للقانون الدولي بجامعة كلورادو بالولايات المتحدة.

وتقلد في عهد حكومة مايو وزارة الشباب والرياضة والشئون الاجتماعية ووزارة الخارجية ووزارة التربية. وسفيرا للسودان بالأمم المتحدة.

يعد الراحل من المفكرين السياسيين البارزين في السودان، وله العديد من المؤلفات الخالدة منها «حوار مع الصفوة، لا خير فينا ان لم نقلها، السودان والنفق المظلم، الفجر الكاذب، النخبة السودانية وإدمان الفشل».

اللهم اغفر له و ارحمه واعف عنه واكرم نزله، اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله، اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود، واسكنه الفردوس الاعلى.

(إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ)