عاجل| تسجيل (22) حالة جديدة بفيروس كورونا في السودان

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

اعلنت وزارة الصحة الإتحادية عن تسجيل (22) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و ذلك حسب التقارير الوبائية ليوم الأربعاء الموافق 22 أبريل 2020

علمآ بأن الحالات الجديدة قد سجلت في ولاية الخرطوم و أن معظم الحالات مخالطة لحالات مؤكدة .

و بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الوباء الي( 162) حالة، متضمنة (13) وفاة.

يتلقي المرضي الرعاية الطبية اللازمة، هذا و قد بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء (14) حالة.

وشددت وزارة الصحة الاتحادية علي أهمية إلتزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية و التبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.