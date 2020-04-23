رئيس الوزراء ينعى د.منصور خالد

الخرطوم-السوداني

نعى رئيس الوزراء د. عبدالله حمدوك، الدبلوماسي والكاتب والموثق والسياسي دكتور منصور خالد الذي وافته المنية في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء بالخرطوم .

وقال رئيس الوزراء فى بيان صحفى، إن دكتور منصور خالد ظل طوال حياته مشغولا بالبذل والعطاء العملي والنظري، فشغل مواقع سياسية ودبلوماسية بالسودان والمنظمات الدولية، كما قدم انتاجا فكريا وسياسيا سيظل من أرقى وأعظم ما كتب في التاريخ السياسي السوداني، وحتى في آخر أيامه لم يبخل على الحكومة الانتقالية بالرأي والنصيحة في موضوع السلام وقضايا أخرى، وعبر عن فخره بالشباب السوداني الذي أنجز الثورة.

وقال رئيس الوزراء “بفقدنا لدكتور منصورخالد يهوي عمود من أعمدة التدوين الرفيع والنقد الجريء للتاريخ السياسي السوداني، فقد وضع آراءه وأفكاره في مجلدات ضخمة ثروة لأجيال بلادنا تتدارسها وتأخذ منها العبر وتستفيد من التجربة الثرية للراحل في دهاليز العمل العام عبر عمر مديد قضى وقتاً طويلاً منه بين المحابر والورق والوثائق.”