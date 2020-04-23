السفير “نجيب الخير” ينعي “منصور خالد ” غروب كتاب الدبلوماسية”

الخرطوم: السوداني الإلكترونية

تحت عنوان : ” كتاب الدبلوماسية السودانية يسجل اليوم غروب شمس واحتجاب بدر ” نعى سفير السودان السابق لدى الاتحاد الاوربي “نجيب الخير عبدالوهاب”، الفقيد د. منصور خالد، قائلاً:

روعت البلاد في هذا اليوم كالح السواد برحيل الدكتور منصور خالد ، احد ابرز رواد الدبلوماسية السودانية والقمر المنيّر البارز وسط النجوم و الكواكب، وبرحيل هذه القامة السامقة يسجل اليوم كتاب الدبلوماسية السودانية غروب شمس المرجعية السامية لعلاقات البلاد الوهّاجة مع الاخرين، واحتجاب بدر الدبلوماسية السودانية المضيء والهادىء في التعامل مع الشركاء والرصفاء والأنداد.

لقد شكل الراحل للكثير من الدبلوماسيين السودانيين، ومنهم شخصي الضعيف، مستودعا للعلم والمعرفة والحكمة الدبلوماسية، تحت قيادته رست قدماي علي العتبة الاولى بالسلك الدبلوماسي القومي في العام١٩٧٧، وتحت قيادته عملت في ساحة العمل الخارجي المعارض، تحت لواء التجمع الوطني الديمقراطي وبفضل و هُدى كتاباته الهادفة و العميقة نهلت من معين فكره حول الحرب ضد الاستبداد و مناهضة الفكر الظلامي.

اليقين كل اليقين انه ليس في “احمد شرفي” وحدها ، بل في قلوب كل الدبلوماسيين السودانيين، سيدفن اليوم الراحل المنصور، وعند ركن الخلود النضير، سيلحق الراحل الخالد باذن الله بمن سبقوه من أعلام الدبلوماسية السودانية الخالدين.

الا رحم الله المنصور بقدر ما أعطى وأجزل العطاء وجعل فسيح الجنان مثواه الاخير.