ضبط 4 شاحنات مهربة بين السودان وليبيا

دنقلا – السوداني

تمكنت القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية من ضبط 4 شاحنات كبيرة على الشريط الحدودي تحمل عدد 2400 كرتونة سجائر و100كرتونة كريمات مهربة .

وأكد والي الولاية الشمالية المكلف اللواء ركن محمد محمد الحسن الساعوري ان الدولة لم ولن تسمح بتخريب اقتصادها وزعزعة أمنها وستظل تلاحق تجار الازمات وضعاف النفوس الذين يريدون التلاعب بقوت المواطنين والعبث بموارد وامكانيات ومقدرات هذا الوطن .

وجدد الوالي دعم حكومة الولاية الشمالية ووقوفها مع القوات المشتركة السودانية الليبية والادارة العامة لمكافحة التهريب وكل الجهات العاملة في تأمين الحدود والسيطرة على الاقتصاد القومي، موجها النيابة العامة في الولاية والجهات العدلية والقانونية بالشروع فورا في اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الذين تم ضبطهم في هذه العملية وتجاه العربات والمواد التي كانت بداخلها .

وقال والي الولاية الشمالية المكلف، إن حكومته ماضية في الاجراءات الصارمة تجاه الذين يقومون بتهريب محصول القمح المنتج هذا الموسم ويرفضون تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك الخاص بحصر وشراء القمح عبر البنك الزراعي لصالح المخزون الاستراتيجي.

من جانبه اكد قائد القوات المشتركة السودانية الليبية بالولاية الشمالية العقيد الركن انور عبد الله نقودي، ان انجازات القوات المشتركة السودانية الليبية ستتواصل من اجل تأمين حدود الولاية والمحافظة علي الاقتصاد مشيدا بكل الجهات التي اسهمت في تحقيق هذا الانجاز.

وأوضح رئيس شعبة الاستخبارات بالقوات المشتركة السودانية الليبية بالشمالية المقدم ملاذ حسن، ان الضبطية تمت بعد عمل وجهد كبيرين ومتابعة لصيقة بناءا على معلومات توفرت للقوات المشتركة السودانية الليبية، مؤكدا انهم سيظلون العين الساهرة لبسط الامن والاستقرار وتأمين الحدود وحماية الاقتصاد.