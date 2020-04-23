والي جنوب دارفور يجهز مركز عزل بـ(63) ألف دولار ويتجه لإغلاق نيالا

نيالا:محجوب حسون

تفقد والي جنوب دارفور المكلف اللواء الركن هاشم خالد محمود، بمستشفى نيالا التعليمي مركز العزل الصحي لوباء كورونا. الذي تم تجهيزه بـ(28) سرير وأجهزة فحص حرارة الجسم و تنفس اصطناعي وملابس واقية للكوادرالطبية بتكلفة بلغت(63) ألف دولار بجهد محلي.

وثمن هاشم، لدي تفقده مركز العزل، الخميس، جهود وزارة المالية والاقتصاد بالولاية التي وفرت المبلغ لشراء المعدات والاجهزة، علاوة على جهود وزارة الصحة في تجهيز المركز بشكل متميز في وقت وجيز، فضلا عن جهود اللجنة العليا لمجابهة كورونا والنفرة الشعبية لدعم مجابهة كورونا مطالبا الجهات الدعمة بتقديم المزيد من المعينات الطبية، مشددا على ضرورة وجود مركز فحص (كورونا) بنيالا لتغطية ولايات دارفور الخمس.

وكشف الوالي عن سعيهم اثإلى لإغلاق مدينة نيالا عن كافة المحليات علي أن تكون كل محلية معزولة لوحدها، بيد أنه عاد وقال: الحمد لله حتي هذه اللحظة لم يسجل الولاية أي حالة إشتباه أو إصابة، لكن بعدم إلتزام الناس بالإشتراطات الصحية نتوقع حدوث حالات إصابة وإذا حدثت ستكون كارثة مشيرا إلى ارتفاع حالات الاصابة بالخرطوم هذه الايام ومضى قائلا (الفايروس كرب والبلاد وصلت مرحلة حرجة) لافتا إلى أن نيالا تعاني ازدحام اكثر من الخرطوم.

وأضاف: السوق مساحته (4)ك م، والذين يرتادونه يومياً حوالي (1500) مليون نسمة، مناشدا المواطنين بالالتزام بحظر التجوال ومنع التجمعات وعدم الالتفات للشائعات وتلقي الأخبار المتعلقة بالصحة من وزارة الصحة.

وأوضح وزير الصحة المكلف د. محمد ادريس عبدالرحمن، أ الوزارة وضعت مسارات للاقسام داخل مستشفى نيالا التعليمي لتكون المستشفى بأكمله مركز عزل عند الحوجة وفي حالة ظهور أول حالة إشتباه سيتم نقل قسم الجراحة لمستشفي السلاح الطبي، بجانب جزء من العمليات الى مستشفي نيالا التخصصي فضلا عن تحويل قسم الباطنية والنساء والتوليد الى مستشفى الشرطة والسلاح الطبي علاوة على فتح باب قسم الاطفال فى الجانب الشرقي.

وأضاف: عند الحوجة سيتم تحويله إلى مستشفي النهضة لتفادي مخالطة أي حالة اشتباه لذا تم تخصيص بعض المستشفيات لبعض الحالات، مؤكدا ان الولاية خالية من إي حالة اشتباة واتيام التقصي تعمل لتقصي اي بلاغ مبينا ان مركز مستشفى نيالا جاهز لاستقبال اي حالة بجهود من وزارة الصحة الاتحادية ومنظمة الصحة العالمية وحكومة الولاية، مطالبا بضرورة زيادة معدات واجهزة تنفس صناعي وسراير إضافية واللبس الواقى لحماية الكوادر، مشيرأ الى وجود نقص فى الكمامات لجهة ان الكميات الموجودة غير كافي ووعد محمد ادريس بتفعيل مداخل الولاية الخمس بإبقاء اتيام يوميا فى المداخل للتقصي لضبط حركة الدخول للمدينة كما وعد بعمل مراكز عزل فى المحليات كاشفا عن اختيار مستشفى الملم لمحليات شمال الولاية بجانب مستشفى كاس ، ام لباسة ، كبم ،الرهيد، ام دافوق ، الردوم ،تلس ،برام ،بليل ، قريضة وعدالفرسان وسيتم تجهيزها مراكز عزل لتسهيل العمل للكادر الصحي ومن ثم يتم تحويل الحالات الى المركز الرئيسي وشدد ادريس على ضرورة تفعيل الرقابة وفقل مداخل محليات الملم ، كاس ، منواشي ، برام والضعين وحدود الولاية مع دول الجوار .