والي سنار يقف على الإجراءات الاحترازية لإغلاق الاسواق الرئيسية

سنجة-السوداني

قررت ولاية سنار إغلاق أسواق الولاية بشكل كامل، اعتباراً من غدًا الجمعة،لمدة عشرة أيام.

ووقف والي ولاية سنار المكلف اللواء ركن محمد عثمان محمد حمد، على الترتيبات النهائية والمتعلقة بالإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها اللجنة الامنية بغرض الإغلاق التام لأسواق ولاية سنار اعتباراً من يوم غدا الجمعة ولمدة عشرة أيام.

ووجه الوالي القيادات الشرطية والأمنية بإتخاذ كافة التدابير، لمنع أي خروقات لقانون الطوارئ الصحية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة في مواجهة من ينتهك قانون الطوارئ، موكداً أن الهدف من الإجراءات تجاوز سنار مرحلة الانتشار المجتمعي للوباء بأمان.

من جانبه، أصدر المدير التنفيذي توجيهاته بإيقاف محطات الوقود خلال الفترة المعلنة، مع تنشيط الأسواق الطرفية والسماح للعربات المتجولة لبيع الخضار بالأحياء وإعفائها من الرسوم باعتبارها خدمة لتوصيل الاحتياجات اليومية للمنازل.

ووجه المدير التنفيذي لمحلية سنار بتكثيف حملات النظافة داخل الأسواق، ومواصلة تعقيمها، مع عمل الردميات داخلها وتطهير المصارف استعداداً لفصل الخريف .