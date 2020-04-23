مليشيا إثيوبية تعتدي على الجيش السوداني

القضارف- محمد كبوشية

تعرضت قوة عسكرية تتبع للقوات المسلحة السودانية، لإعتداء مسلح من قبل مليشيا إثيوبية تتبع لمزارعين إثيوبيين عند تمشيطها لمنطقة خور زراف بالفشقة الصغرى، واستشهد أحد أفراد القوة السودانية وأصيب ثلاثة آخرون.

وقال مزارعون بالمنطقة لـ(السوداني)، إن منطقة خور زراف منطقة زراعية خصبة يوجد بها معسكر للجيش السوداني داخل الأراضي السودانية، وإن المليشيات الإثيوبية التي تتبع للمزارعين الإثيوبيين تنشط في المنطقة مع اقتراب فصل الخريف لزعزعة استقرار المزارعين السودانيين، وإن الانتشار الأخير للجيش السوداني أعاد الهدوء والاستقرار للمنطقة.

وكشفت متابعات (السوداني)، عن وقوف اللواء ركن الطيب جعفر قائد الفرقة الثانية مشاة، على أحوال منطقة خور زراف برفقة العميد الركن محمد حامد قائد اللواء السادس دوكة، بعد عملية الاعتداء من المليشيات الإثيوبية.

وقال مواطنون بالقضارف، إنهم شاهدوا تحليقا لطائرات مقاتلة في سماء المدينة دون أن تتضح الوجهة التي توجهت إليها بعد عودتها للمدينة.