ارتفاع أسعار الأواني المنزلية مع اقتراب شهر رمضان

الخرطوم: نزار عباس

كشفت جولة (السوداني)بأسواق الأواني المنزلية عن ارتفاع كبير في أسعار الأواني المنزلية وعزا تجار الأواني ارتفاع الأسعار بسبب قلة الوارد إلى الأسواق واقتراب شهر رمضان المبارك مع ارتفاع الدولار مقابل العملة الوطنية.

وقال تاجر الأواني المنزلية سيف الدولة عباس إن هناك إرتفاعاً كبيراً في أسعار الأواني المنزلية بسبب عدم دخول الوارد من الدول التي نستورد منها الأواني خاصة بعد توقف الطائرات في ظل جائحة كورونا التي تهدد جميع دول العالم. ما أدى لارتفاع أسعار الأواني في الأسواق مع ضعف القوة الشرائية عكس ما كانت عليه في السابق .

مشيراً إلى ارتفاع سعر دستة أكواب المياه من (400)إلى (500) جنيه، بينما ارتفعت أسعار حافظة المياه سفاري من (2500)، إلى (3000) جنيه وهيتر الكهرباء ارتفع من (750)إلى (1100) جنيه.

من جانبه ذكر التاجر سامي سليمان أن ارتفاع الأسعار أصبح طبيعياً في الأسواق في الظروف التي تعيشها البلاد مؤكداً ضعف القوة الشرائية بسبب الظروف الصعبة التي تعيشها الأسر السودانية خاصة بعد الحظر الشامل

وعن ارتفاع الأسعار يقول سليمان ارتفعت أسعار المصافي من (90)إلى (120)جنيهاً كما ارتفع كوب البلاستيك من (20)إلى (50)جنيهاً.

من جهتها قالت ربة المنزل نعمات الصديق إن الأسر في كل عام مع اقتراب شهر رمضان كانت تذهب للأسواق لتشتري (عدة) رمضان ولكن في هذا العام توقفنا عن هذه العادة لارتفاع الأسعار والظروف السيئة مع غلاء المعيشة

وكشفت نعمات عن خطط بديلة للأسر لمجابهة ارتفاع الأسعار بالشراء بالتقسيط المريح.